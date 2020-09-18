Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

«Ни в коем случае не отвечайте на звонок словом "да". Говорите "алло". Иначе мошенники запишут ваш голос, а потом используют, чтобы взять кредит», — так или примерно так звучит совет, который люди передают друг другу в соцсетях, на форумах, посвященных теме «кто звонил», и во время обычных разговоров.
Мы решили выяснить, действительно ли простым словом «да» могут воспользоваться мошенники.
Действительно ли злоумышленники могут использовать ваш голос против вас?
Биометрические данные своих клиентов банки собирают и передают в Единую биометрическую систему (ЕБС) только по желанию и согласию клиента. С ее помощью вы можете пользоваться банковскими услугами удаленно: открывать счета, переводить деньги с одной карты на другую, получать другие услуги.
— В качестве биометрических данных банки обычно записывают голос клиента, делают фото лица, далее специальная программа считывает расстояние от носа до глаз, от носа до губ, что у каждого человека индивидуально. Также возможна запись отпечатков пальцев, рисунка вен ладони, сетчатки глаза и других, — объясняет управляющий «Альфа-Банком» в Свердловской области Елена Разумовская. — Для идентификации клиента недостаточно одного из параметров: это всегда симбиоз данных, например, лица и голоса, причем при записи голоса используется не одно «да», «готово», «согласен» и другие слова, а специальная последовательность фраз, чисел и так далее. Это уникальный ключ, который невозможно подделать.
— Операции «по голосу» возможно осуществлять, если клиент до этого посетил банк и прошел первичную идентификацию. Запись голоса проводится при помощи микрофона, высокотехнологичные программы легко распознают чистый звук и запись с телефона. В дальнейшем любая операция может быть проведена сотрудником кол-центра банка лишь по звонку клиента. Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
В отличие от ЗАГСа для получения кредита в банке недостаточно одного «да». Поэтому специалисты единодушно заверяют: не стоит верить слухам и избегать любимых форм коммуникаций по телефону.
— При биометрической идентификации используется комбинация голоса, лица и некоторых других параметров. Одних только голосовых команд, таких, к примеру, как «да», «нет» или «подтверждаю», недостаточно для совершения банковских операций, — говорит управляющий региональным отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.
Когда звонят мошенники?
По данным опроса «Лаборатории Касперского» (опрос проводился в первой половине 2020 года), в среднем сумма ущерба от действий мошенников, представляющихся сотрудниками банковских организаций, составляет пять тысяч рублей. В первой половине 2020 года со злоумышленниками, действующими от имени банков, хотя бы раз сталкивалось более половины россиян. В подавляющем большинстве случаев (более 90%) речь идет о телефонном мошенничестве, причем звонки поступают в основном в рабочее время — с понедельника по четверг, с 11 до 18 часов.
— Злоумышленники продолжают использовать простейшие уловки. В 42% случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили. Этого оказывалось достаточно для полного доверия со стороны пострадавшего. Наиболее распространёнными легендами были необходимость подтвердить данные, сообщение о блокировке карты и предложение кредита. Почти в половине случаев злоумышленники пытались получить код из СМС или данные карты, а в каждом пятом случае — убеждали перевести деньги якобы на безопасный счет, — говорит Ольга Маутер.
Как себя обезопасить?
— Чтобы не стать жертвой мошенников, советую вообще не вступать в разговор с неизвестными лицами, которые звонят вам по телефону от лица сотрудников банков, других финансовых или государственных структур, — говорит Алексей Моночков. — Положите трубку. Позвоните по официальному номеру банка и уточните, всё ли в порядке с вашим счетом и картой. Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Преступники научились подделывать официальные телефонные номера банков, и в этом случае вы снова попадете на злоумышленников.
Базовые правила безопасности, которые позволят противостоять телефонным мошенникам:
- с осторожностью относитесь к любым звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков. Настоящий представитель не будет возражать против завершения разговора, а мошенник приложит все усилия и не побрезгует психологическими уловками, чтобы продолжить разговор;
- придумывайте кодовое слово таким, чтобы его удобно было произносить в людных местах (чтобы окружающим было трудно понять, что в данный момент вы произносите кодовое слово);
- не переходите по сомнительным ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах;
- ни в коем случае никому и никогда не сообщайте CVV и одноразовые коды из СМС или push-уведомлений;
- в случае любых подозрений немедленно кладите трубку и перезванивайте в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты.