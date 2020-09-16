Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья. Но сделать это будет непросто

В скором времени порядок использования маткапитала может измениться. ОНФ предложил расширить варианты его использования — разрешить обладателям материнского капитала тратить его на ремонт квартиры или дома. Сейчас его можно пустить на улучшение жилищных условий, но вариантов немного: строительство, покупка или реконструкция жилья.
— Под реконструкцией жилья следует понимать проведение строительных работ, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, — объяснили в Пенсионном фонде.
То есть потратить маткапитал можно не на любую реконструкцию, а только на жилой пристрой к дому не меньше определенного размера, который устанавливают местные власти. Если дом есть, но находится в плачевном состоянии, потратить маткапитал на то, чтобы довести его до ума, нельзя. Именно это недоразумение в теории должно устранить предложение ОНФ. На практике доводить до ума можно будет далеко не всё. И не просто так.
— Нужно прописывать порядок. Конечно, должны быть операторы, которые будут в неком реестре. Мы предлагаем прописать варианты. Например, если дом нужно газифицировать, если нужно не новую пристройку капитальную сделать, а превратить кладовку в детскую. В квартире это может быть перепланировка, сделать из двухкомнатной трехкомнатную. На это нужны деньги, которые намного меньше, чем если бы семья взяла кредит на покупку дома или квартиры побольше. Сейчас они не могут их получить, и маткапитал лежит. Конечно, потом его могут потратить на обучение, но пока ребенок вынужден жить с родителями в одной комнате, — объясняет эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.
Татьяна Буцкая — эксперт ОНФ, учредитель и председатель Совета матерей России.
Порядок ремонта тоже будет регламентирован — вплоть до того, что стоимость работ пропишут в специальных документах. Цены будут различаться в разных регионах.
Еще одно предложение — разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Такие разговоры идут не первый год, но именно в этом году Минпромторг поддержал эту идею. По словам Буцкой, профильное министерство готово вместе с Пенсионным фондом разработать возможность предоставления российских автомобилей многодетным семьям.
Правда, когда это все произойдет — непонятно. Внесение любых поправок требует как минимум нескольких месяцев. Так что «закон не примут завтра, но родители должны знать, что такая работа ведется».
Есть и изменения, которые вступят в силу в обозримом будущем: в 2021 году материнский капитал вырастет. На первого ребенка он составит