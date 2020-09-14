Мишустин продлил коронавирусные выплаты медикам



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусом, продлены на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС. Глава правительства также отметил, что планируется продлить выплаты и для соцработников, которые подвергаются риску заражения.



Прежними решениями правительства врачам стационаров утвердили дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям, среднему и младшему медперсоналу скорой помощи — 25 тысяч рублей ежемесячно. Сначала они распространялись на апрель, май и июнь, после этого были продлены на июль и август.

