Мишустин продлил коронавирусные выплаты медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусом, продлены на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС. Глава правительства также отметил, что планируется продлить выплаты и для соцработников, которые подвергаются риску заражения.
Прежними решениями правительства врачам стационаров утвердили дополнительные выплаты в размере
Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому дополнительные выплаты получат также сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Постановление было подготовлено по поручению президента.