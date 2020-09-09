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Безработным родителям в сентябре заплатят по 3 тысячи рублей на ребенка

Коронавирусную выплату правительство продлило еще на месяц

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Коронавирусные пособия на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет пока не продлили

Коронавирусные пособия на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет пока не продлили

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении коронавирусных выплат на детей еще на месяц. Правда коснется это не всех, а только безработных. Три тысячи рублей будут доплачивать к пособию по безработице каждому родителю на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

— Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, — заявили в правительстве.

Потратить на это планируется 8,5 миллиарда рублей. Деньги на пособия будут выделены из федерального бюджета.

Дополнительное пособие для безработных родителей было назначено весной в связи с распространением коронавирусной инфекции, после того как апрель объявили нерабочим. Тогда же были назначены коронавирусные выплаты на детей до 3 и до 16 лет. Их пока не продлили.

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