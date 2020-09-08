Медведев предложил ввести в России гарантированный доход. Объясняем, что это

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сегодня во время рабочего совещания, посвященного социальным задачам партии в 2020 и 2021 годах, предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Он отметил, что в некоторых странах такая модель уже действует.



— Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — сказал председатель «Единой России».

