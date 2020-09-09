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Разбираем два реальных способа сэкономить на отоплении (придется повозиться)

Платить можно на 25 процентов меньше

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Экономить на отоплении не так просто, как хотелось бы

Экономить на отоплении не так просто, как хотелось бы

Отопительный сезон вот-вот начнется, а это значит, что расходы на коммуналку существенно вырастут. По данным Союза потребителей Российской Федерации, в большинстве регионов оплата отопления составляет больше половины всех расходов на коммунальные услуги. И если чтобы сэкономить на электричестве, достаточно выключать лампочки и следовать еще нескольким простым правилам, то с отоплением все немного сложнее. Тем не менее есть способы сэкономить и на нем.

Способ 1: поставить счетчик и пойти в суд

Самый простой, казалось бы, способ — установить индивидуальный прибор учета тепла: он покажет сколько на самом деле теплоносителя и какой температуры попадает к вам в квартиру. На практике все не так просто.

— Установить такой прибор учета можно только в доме с горизонтальной разводкой. Такие дома начали строить относительно недавно. Поставить прибор в старом доме со стояком просто нет технической возможности, — объясняет координатор Школы грамотного потребителя в Республике Татарстан Дмитрий Романов.

Школа грамотного потребителя — федеральный проект, направленный на просвещение собственников квартир в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Существует с 2014 года.


Но даже если дом у вас новый, то и это еще не все. Дело в том, что показания таких счетчиков как правило учитываются только при условии, что они есть в каждой квартире, а еще есть общедомовой прибор учета. И даже если часть счетчиков в многоквартирном доме сломалась — остальные становятся просто декорацией. А так обычно и бывает, ведь почти в каждом доме найдутся жильцы, которые к вопросам коммуналки относятся беспечно.

Пару лет назад житель Московской области Сергей Деминец смог доказать, что это неверная практика. В его доме счетчики тепла были в каждой квартире, но при заселении некоторые жильцы их демонтировали, и управляющая компания произвела перерасчет за отопление: собственников обязали платить исходя из метража квартиры. Сергею Деминцу пришлось платить больше, чем по счетчикам, и его это не устроило. В итоге он дошел до Конституционного суда. Суд постановил, что показания счетчика в квартирах, где они есть, должны учитывать, а в правила предоставления коммунальных услуг были внесены соответствующие изменения. На практике люди все еще сталкиваются с тем, что такие приборы не учитывают, но теперь свое право платить по счетчику можно доказать.

— Есть ряд судебных актов, которые напрямую применяют это постановление Конституционного суда и говорят, что да, граждане имеют право получать счета, основанные на показаниях индивидуальных приборов учета. Применяется это? Да. В основном в арбитражных судах, потому что там вот эти все нормы жилищного кодекса и постановлений зачастую применяются по аналогии к нежилым помещениям. А там уже и разница [между суммами оплаты по счетчику и по метражу] больше, есть штатные юристы в организациях. В арбитраже я встречал несколько решений, которые в том числе ссылаются на это постановление и говорят, что да, прибор учета есть, на его основании нужно выставлять платежи, — говорит юрист, член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Собственники квартир в суды со своими счетчиками обращаются реже: кто-то не знает о них, кто-то не идет сражаться. Разница в сумме может быть небольшой, а вот на юристов придется потратить кучу денег. Или самому ходить целый год и доказывать свою правоту. Не все готовы. Но если вы решитесь, то ссылайтесь вот на это постановление Конституционного суда.

Способ 2: скинуться, чтобы следить за погодой

Если вы не готовы ходить по судам, можно попробовать договориться с соседями и поставить оборудование, которое будет корректировать подачу теплоносителя в зависимости от погоды на улице. То есть меньше топить, если за окном тепло.

— Установка узла погодного регулирования позволяет сэкономить до 25 процентов. Как правило устанавливается он в рамках программы капитального ремонта. Но с этим есть проблемы — в некоторых старых домах технически невозможно установить узлы погодного регулирования, да они и не окупятся никогда. Могут быть приоритетные вопросы по капитальному ремонту общедомового имущества. Понятно, что вопросы отопления важны, но часто вопросы крыши или коммуникации оказываются в приоритете, — говорит Дмитрий Романов.

Одна из проблем отопления — так называемый «перетоп». Мы часто получаем больше тепла, чем нужно

Одна из проблем отопления — так называемый «перетоп». Мы часто получаем больше тепла, чем нужно

Проблема еще и в том, что узел погодного регулирования и его установка обойдутся в круглую сумму — в районе полумиллиона рублей. Эти расходы можно было бы сократить. Недавно Союз потребителей Российской Федерации обратился в Министерство строительства и ЖКХ со следующей инициативой: создать типовые проекты модернизации тепловых пунктов домов 1970–1980 годов постройки. Модернизация и установка циркуляционных насосов позволяют равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде, однако стоимость такой модернизации — от 200 до 400 тысяч рублей. Примерно 40–50 тысяч — это стоимость проекта, сейчас их делают отдельно для каждого дома.

— Собственники дома, чтобы модернизировать, должны заказать проект. И получается, что если у нас 10 тысяч узлов — 10 тысяч проектов. И они одинаковые. Поэтому мы предлагаем, чтобы Минстрой за счет государственных денег заказал типовые проекты, чтобы каждому дому не нужно было разрабатывать свой проект. Это снизит затраты и облегчит модернизацию типовых узлов, в соответствии позволит в дальнейшем гражданам экономить при получении отопления, — объясняет сопредседатель СПРФ Анатолий Голов. — Но в Министерстве нам пока ничего не ответили.

Анатолий Голов — сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации, создатель петербургской «Школы ЖКХ».

Типовые проекты могли бы пригодиться не только домам, о которых заговорили в союзе потребителей, — «конструктор капремонта» мог бы пойти на пользу и другим типовым домам.

— Жители чаще всего — неквалифицированный заказчик. Чтобы разобраться в технологиях модернизации дома — нужно потратить много времени. Причем потратить грамотно. В стране действительно большая часть домов, где живут люди, — типовые, что позволяет разработать для них типовые проекты реновации. Если в стране появятся «конструктор капремонта» или хотя бы проработанные типовые решения, своего рода каталог решений, разработанный профессионалами, из которых жители смогут выбирать, — это будет хорошо. Но это не должно стать единственным вариантом. Мир не стоит на месте, и этот каталог типовых решений может не успеть за какими-то новыми технологиями. Жители должны иметь возможность выбрать и другой вариант, не из каталога, — считает основатель управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.

За все заплатит потребитель?

Еще одна инициатива СПРФ — перенос ответственности за приборы учета на поставщиков. Как, например, было сделано с электричеством — совсем недавно счетчики перешли в зону ответственности энергетиков, теперь их устанавливают и обслуживают бесплатно. Союз потребителей считает, что это поможет снизить нагрузку на потребителя. Хотя платить все равно придется.

— За все заплатим мы с вами — у энергетиков и тепловиков нет других денег, кроме наших. Но цена будет разная: когда это делается по одному проекту, однотипно и это делают профессионалы — это гораздо дешевле. Вот, например, счетчики воды вы должны поверять сами, каждый: тратить время, деньги. Если бы этим занималась водоснабжающая организация — один раз прислали мастера, он прошел по всем квартирам. И это уже будет дешевле, потому что самое дорогое в поверке счетчиков — это выезд мастера. Проблема эффективности нашего ЖКХ в том, что мы много тратим на совершенно ненужные операции, — считает Голов.

При этом он считает, что теплоснабжающие организации — основной противник этой инициативы, поскольку они заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше тепла потребителям. Голов говорит, что в ответ на предложения Союза потребителей Министерство пока молчит. Мы направили запрос в Минстрой о том, на каком этапе находится рассмотрение инициативы по созданию типовых проектов. В Министерстве заявили, что ответ будет предоставлен в установленный законом срок, но в течение семи дней не ответили.

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