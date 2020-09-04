Не только врачи: полиции и Росгвардии станут доплачивать за борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дополнительные выплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции получат сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Постановление было подготовлено по поручению президента.

— Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем, — сообщили в пресс-службе правительства.

