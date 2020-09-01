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Тема дняКак будут учиться дети: 5 ответов для родителей

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Лайфхак для избранных: кто может получить коронавирусные выплаты на ребенка дважды

Остался последний месяц, чтобы оформить пособия

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Воспользоваться всеми мерами поддержки сможет узкий круг родителей

Воспользоваться всеми мерами поддержки сможет узкий круг родителей

Сентябрь — последний месяц, когда можно оформить коронавирусные выплаты на детей. Всего их три: на детей до 16 лет, на детей от 3 до 16 лет и на детей до 3 лет. То есть на каждого ребенка должно приходиться по две выплаты: одна общая и одна либо на малышей, либо на тех, кто постарше.

Но небольшая группа родителей может получить все три пособия. Такое право имеют семьи, в которых дети достигают возраста трех лет в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

— Например, если ребенок достигает возраста трех лет в августе 2020 года, семье предоставляется ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь (в сумме — 15 тысяч рублей), единовременная выплата 10 тысяч рублей, а также дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в ПФР.

Подать заявление на выплату можно не раньше месяца, в котором ребенку исполняется 3 года. То есть сейчас обратиться за ней могут те, кому три года исполнилось в июле, августе и сентябре. Подать заявление нужно до 30 сентября включительно. С 1 октября выплата назначаться не будет.

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