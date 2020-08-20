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Ярославский губернатор предложил повысить для жителей плату за ЖКХ: когда и на сколько

Такое обращение Дмитрий Миронов направил в ФАС России

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Ярославцам стоит готовиться к новому повышению тарифов

Ярославцам стоит готовиться к новому повышению тарифов

Ярославский губернатор предложил повысить для жителей плату за ЖКХ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с предложением в следующем году повысить плату за ЖКХ для жителей региона на 4%. Это больше, чем в этом году, когда максимум составил 3,6%. Текст письма опубликован на сайте областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

В обращении говорится, что такой размер повышения платы обусловлен ростом цен на отдельные коммунальные услуги:

  • водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — на 4%;
  • природный и сжиженный газ — 3%;
  • электрическую энергию для населения — 5%.

В обращении добавляется: чтобы не выходить за рамки устанавливаемых пределов повышения платы за услуги ЖКХ, в Ярославской области на протяжении нескольких лет используются льготные тарифы для населения. Жители платят по ним, а если экономически обоснованный тариф организаций, подающих в дома воду, газ, свет и тепло, выше, то разницу ресурсникам власти доплачивают из бюджета области.

— Во втором полугодии 2020 года жители Ярославской области оплачивают в среднем 90% (в различных районах цифры колеблются от 46% до 100%) от реальной стоимости коммунальных услуг, и около 10% стоимости коммунальных услуг компенсируется из областного бюджета. Потребность в средствах областного бюджета на предоставление субсидий в 2020 году достигает 2,3 миллиарда рублей. При этом тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в абсолютных значениях остаются одними из самых низких в Центральном федеральном округе, — говорится в письме губернатора.

Плата ярославцев за ЖКХ за последние 7 лет выросла наполовину

Плата ярославцев за ЖКХ за последние 7 лет выросла наполовину

При этом, по данным главы региона, 3% жителей (37 тысяч человек) получают субсидию по оплате ЖКХ по причине того, что расходы на «коммуналку» у них превышают 22% от дохода семьи.

— Значительные расходы областного бюджета на предоставление субсидий не позволяют осуществить модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса Ярославской области в необходимом объеме и являются сдерживающим фактором привлечения инвестиций на условиях концессионных соглашений, — жалуются в правительстве региона.

Предполагается, что плата за ЖКХ в Ярославской области вырастет с 1 июля 2021 года. Окончательные цифры повышения для каждой области утвердит правительство России с учетом предложений из регионов (в том числе и того, которое сделал Дмитрий Миронов). Надо также понимать, что федеральные власти дают регионам возможность отклониться от этих цифр в определенных рамках. Например, в 2020 году в Ярославской области предельно допустимое отклонение составило 2%. То есть при определенных условиях власти могли повысить плату для населения на 5,6%. Очевидно, что аналогичный принцип будет действовать и в 2021 году. В итоге для части жителей Ярославской области плата может подняться даже больше, чем предложенные губернатором средние 4%.

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    2021 годкоммуналкаповышение тарифов ЖКХ
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