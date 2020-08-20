Ярославский губернатор предложил повысить для жителей плату за ЖКХ: когда и на сколько

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с предложением в следующем году повысить плату за ЖКХ для жителей региона на 4%. Это больше, чем в этом году, когда максимум составил 3,6%. Текст письма опубликован на сайте областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.



В обращении говорится, что такой размер повышения платы обусловлен ростом цен на отдельные коммунальные услуги:



водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — на 4%;

природный и сжиженный газ — 3%;