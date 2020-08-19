«Люди не уходят из депрессивных отраслей»: что будет с работой в Ярославле к концу года

За время пандемии в Ярославской области резко возросло количество безработных. Если ещё 1 января в регионе было зарегистрировано 7700 безработных , то 1 июля их количество выросло до 28 с половиной тысяч. И это только те, кто официально зарегистрировался. На самом деле ситуация, вероятно, куда более плачевная.

Мы поговорили с доцентом кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александром Прохоровым о том, чем вызван рост безработицы и чего нам ожидать к концу 2020-го .

— Почему наблюдается рост безработицы? Как с этим связан коронавирус?