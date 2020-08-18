Не просто цифры: как правильно читать штрихкод и зачем это нужно

Как правило, штрихкод на товаре мы воспринимаем как что-то нужное только для того, чтобы пробить товар на кассе или узнать его цену в торговом зале. Однако в нем зашифрована информация, которая будет полезна и для покупателя. Конечно, вы не найдете в нем всех данных о товаре, включая его истинную дату изготовления (есть и такой миф), но причины посмотреть на штрихкод с новой стороны все-таки есть. Например, зная, как правильно читать его, можно проверить, откуда товар приехал и легален ли он вообще. Но сначала разберемся, из чего вообще состоит штрихкод и зачем он нужен.
О чем говорит штрихкод
Штрихкод предназначен для автоматизированных идентификации и учета информации о товаре, закодированной в виде цифр и штрихов. Так что — да, в первую очередь он создан для поставщиков и продавцов, а не потребителей. Изначально его придумали, чтобы находить нужный товар быстрее.
Самые распространенные штрихкоды — это 13-разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 12-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде. Первые две или три цифры — это код страны-производителя, его присваивает Ассоциация EAN. Например, Францию можно узнать по штрихкоду, начинающемуся на числа с 30 до 37, а Россию — по номеру 460.
Но если вы видите на товаре надпись «Сделано в Германии», а в штрихкоде зашифрована другая страна, — это еще не значит, что перед вами подделка. Причиной может быть место регистрации фирмы — компания получила код не в своей стране, а в той, куда отправляет большую часть продукции. Товар может быть произведен на дочернем предприятии, по лицензии фирмы из другой страны или на предприятии, которое принадлежит нескольким компаниям из разных государств.
Дальше идут данные о производителе и код самого товара. В нем могут быть зашифрованы наименование, сорт, артикул, цвет, масса, размер и другие данные. Но вы их всё равно не узнаете.
— Штриховой код — это всего лишь уникальный номер, по которому в электронном каталоге организации-изготовителя можно отыскать данные об указанной продукции. Без доступа к этому каталогу ничего узнать нельзя, — объясняет Роспотребнадзор.
Однако по штрихкоду можно узнать многое о производителе товара. На сайте единой информационной системы глобального регистра GEPIR можно ввести интересующий вас код и получить выписку о компании. Но опять же, если его в базе данных нет — это еще не значит, что вам подсунули подделку. Во многих странах есть законы о раскрытии информации, по которым компания сама решает, предоставлять данные о себе или нет.
Считаем подделку
Что точно можно сделать с помощью штрихкода — так это узнать, законно товар произведен или нет. Для этого вспоминаем уроки математики или берем калькулятор.
Сначала смотрим на штрихкод и выписываем все цифры, стоящие на нечетных местах, кроме последней. То есть первую, третью, пятую, седьмую, девятую и одиннадцатую. Складываем их между собой и пока оставляем в покое. Выписываем все цифры, стоящие на четных местах и тоже складываем. Полученное число умножаем на три. Результат складываем с суммой цифр, стоящих на нечетных местах, — получается двузначное число. Убираем десятки. Полученную цифру вычитаем из десяти. Если она совпала с контрольной — последней в коде, — значит товар подлинный. Не совпала — подделка. Всё просто, не правда ли?
Давайте лучше на примере. Предположим у нас есть вот такой штрихкод: 482 0024 70001 6. Складываем цифры, стоящие на нечетных местах: 4+2+0+4+0+0=10. Складываем цифры, стоящие на четных местах: 8+0+2+7+1=18. Полученную сумму умножаем на три: 18х3=54. Складываем получившееся с первой суммой: 54+10=64. Отбросим десятки: получим 4. Вычитаем получившуюся цифру из 10: 10–4=6. Контрольное число тоже 6. Подлинник!
Если вы не хотите заморачиваться с подсчетом всех цифр, можно для начала просто изучить подробней этикетку. О том, что обязательно должно быть написано на товаре и как расшифровать «ешки», мы рассказывали в этом материале.