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Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Предыдущий был достигнут месяц назад

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Ставку могут продолжить снижать в дальнейшем

Ставку могут продолжить снижать в дальнейшем

Центробанк вновь снизил ключевую ставку — еще на 25 пунктов до 4,25% годовых. Это новый исторический минимум — предыдущего она достигла в июне. Прежде самая низкая ставка составляла 5,50% — в 2013 году.

— После снижения в мае — июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались, — заявили в Центробанке. — По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Снижение ключевой ставки приводит к уменьшению стоимости вкладов и кредитов. Это должно дать возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку.

По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%.

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