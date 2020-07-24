Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Центробанк вновь снизил ключевую ставку — еще на 25 пунктов до 4,25% годовых. Это новый исторический минимум — предыдущего она достигла в июне. Прежде самая низкая ставка составляла 5,50% — в 2013 году .

— После снижения в мае — июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались, — заявили в Центробанке. — По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году , 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.