Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Уже месяц как в СМИ то и дело появляются публикации о том, что вот-вот семьям с детьми от 16 до 18 лет тоже назначат коронавирусное пособие. Мы разобрались, откуда взялась эта информация и кто на самом деле сможет получить деньги.
Еще после того, как была назначена первая коронавирусная выплата на детей от 3 до 16 лет, у многих возник вопрос: почему именно до 16? Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова даже предложила поднять верхнюю планку до 18 лет, однако на ее идею реакции не было. Когда же Владимир Путин в своем обращении заявил еще об одной выплате — 10 тысяч рублей всем семьям с детьми до 16 лет — к проработке этого варианта подключилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее поддержали в Совете Федерации и Государственной думе, но не в правительстве.
— Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение, — рассказала Кузнецова.
Аргументом Минтруда, по ее словам, стала возможность с 16 лет найти работу и зарабатывать самостоятельно. Как при этом сдавать экзамены и куда устраиваться в разгар эпидемии, когда даже взрослые люди теряют работу, — неясно. Кроме того, если основываться на этом аргументе, то выплаты можно сделать до 14 лет — именно с этого возраста Трудовой кодекс позволяет брать детей на работу. Правда, с ограничениями. По закону работники в возрасте до 16 лет не должны трудиться больше 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Если подросток учится, то по закону количество допустимых рабочих часов делится пополам.
Трудоустройство подростков на деле оставляет желать лучшего. По данным официального государственного портала для поиска работы «Работа в России», в стране на сегодняшний день есть 25 вакансий для несовершеннолетних. Зарплаты — от трех тысяч рублей. За эти деньги предлагают проходить опросы на сайтах, что в целом вызывает недоверие. Можно устроиться уборщиком лестничных клеток за
Детского омбудсмена аргумент Минтруда тоже не устроил, однако что она с этим будет делать, пока тоже непонятно. В пресс-службе сообщили, что решения будут приняты до 3 июля. Мы продолжим следить за ситуацией и расскажем обо всех изменениях.
Пока же вопрос о выплатах до 18 лет решают на региональном уровне. Так, например, соответствующий законопроект находится на рассмотрении областной думы в Тюменской области. В Крыму закон уже принят — там семьям с детьми до 18 лет положены коронавирусные 10 тысяч. Единовременную выплату ввели в Тверской области. Для многодетных семей она составит 5 тысяч рублей на ребенка, для всех остальных — 3 тысячи. В Калмыкии 5 тысяч рублей полагаются семьям с детьми от 8 до 18 лет. В Иркутской области на детей от 16 до 18 лет выплатят по 10 тысяч рублей.
Детский омбудсмен заявила, что региональные решения нужно поддерживать и распространять.
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет. Кроме того, с июня появилось пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет. О том, кому оно полагается и как его правильно оформить, можно прочитать в нашем материале.