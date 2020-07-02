Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

— Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение, — рассказала Кузнецова.



Аргументом Минтруда, по ее словам, стала возможность с 16 лет найти работу и зарабатывать самостоятельно. Как при этом сдавать экзамены и куда устраиваться в разгар эпидемии, когда даже взрослые люди теряют работу, — неясно. Кроме того, если основываться на этом аргументе, то выплаты можно сделать до 14 лет — именно с этого возраста Трудовой кодекс позволяет брать детей на работу. Правда, с ограничениями. По закону работники в возрасте до 16 лет не должны трудиться больше 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Если подросток учится, то по закону количество допустимых рабочих часов делится пополам.