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Экономика

Выросли тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области: коротко объясняем, что подорожает

На примере конкретной квартиры

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Цифры в счетах станут больше

Цифры в счетах станут больше

С сегодняшнего дня в Ярославской области выросли (да, опять) тарифы ЖКХ.

Как подросла стоимость коммунальных услуг:

Холодная вода — с 29,7 рубля за кубометр (с НДС) до 31 рубля за кубометр (с НДС);

Газ — с 7,2 до 7,6 рубля за кубометр;

Электроэнергия (для городских жителей) — с 3 рублей 69 копеек до 3 рублей 84 копеек за один киловатт-час;

Содержание жилого помещения — около 3% (собственники жилья могут сами на общем собрании установить сумму. Но если собственники не приняли такое решение, размер платы управляющие компании ставят такой, как рекомендовала мэрия).

Подробный разбор всех тарифов — в нашем материале.

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