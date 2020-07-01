Выросли тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области: коротко объясняем, что подорожает

С сегодняшнего дня в Ярославской области выросли (да, опять) тарифы ЖКХ.



Как подросла стоимость коммунальных услуг:



Холодная вода — с 29,7 рубля за кубометр (с НДС) до 31 рубля за кубометр (с НДС);



Газ — с 7,2 до 7,6 рубля за кубометр;



Электроэнергия (для городских жителей) — с 3 рублей 69 копеек до 3 рублей 84 копеек за один киловатт-час;



Содержание жилого помещения — около 3% (собственники жилья могут сами на общем собрании установить сумму. Но если собственники не приняли такое решение, размер платы управляющие компании ставят такой, как рекомендовала мэрия).

