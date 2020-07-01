На выплаты медикам Ярославской области выдали 62 миллиона рублей: сравниваем с соседями

Правительство выдало почти 63 миллиона рублей на поддержку медиков Ярославской области. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Дополнительные деньги выделили медикам, работающим с больными коронавирусом.

— Для Ярославской области выделено 62,9 миллиона рублей. Правительство региона в ближайшее время определит сроки получения выплат медицинским персоналом в июле-августе, — уточнили в федеральном оперштабе.

Выплаты медперсоналу будут рассчитываться, исходя из факта работы с больными коронавирусом, без учёта времени. Согласно поручению президента, врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, водители и младший медперсонал — по 25 тысяч.

