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На выплаты медикам Ярославской области выдали 62 миллиона рублей: сравниваем с соседями

Как будут выплачивать деньги

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Платить дополнительно будут тем, кто работал с ковид-больными

Платить дополнительно будут тем, кто работал с ковид-больными

Правительство выдало почти 63 миллиона рублей на поддержку медиков Ярославской области. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Дополнительные деньги выделили медикам, работающим с больными коронавирусом.

— Для Ярославской области выделено 62,9 миллиона рублей. Правительство региона в ближайшее время определит сроки получения выплат медицинским персоналом в июле-августе, — уточнили в федеральном оперштабе.

Выплаты медперсоналу будут рассчитываться, исходя из факта работы с больными коронавирусом, без учёта времени. Согласно поручению президента, врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, водители и младший медперсонал — по 25 тысяч.

Вот как распределились правительственные выплаты по соседствующим регионам:

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"путинские" выплатыденьгикоронавирус
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