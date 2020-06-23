Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей из-за коронавируса

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения. Он уточнил, что деньги будут перечислены автоматически.

В этот раз выплата будет начислена на каждого ребенка от рождения до 16 лет. До этого дети до трех лет получали ежемесячные пособия, а старше — разовую выплату.

Кроме того, будут продлены выплаты родителям, которые потеряли работу в период эпидемии, — по три тысячи рублей к пособию по безработице ежемесячно.