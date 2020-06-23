23 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
usd 69.48
eur 77.83
Тема дня С ярославцев будут брать плату за ремонт ям

Все новости

Все новости
Экономика Всё о коронавирусе

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей из-за коронавируса

Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения

2 743
5 Обсудить

Поделиться

Выплата полагается на каждого ребенка

Выплата полагается на каждого ребенка

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения. Он уточнил, что деньги будут перечислены автоматически.

В этот раз выплата будет начислена на каждого ребенка от рождения до 16 лет. До этого дети до трех лет получали ежемесячные пособия, а старше — разовую выплату.

Кроме того, будут продлены выплаты родителям, которые потеряли работу в период эпидемии, — по три тысячи рублей к пособию по безработице ежемесячно.

Видео: Истории из России / YouTube.com

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путиндетивыплаты и пособия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!