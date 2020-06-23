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Владимир Путин ввёл налог на богатство

Президент заявил о повышенном НДФЛ во время телеобращения

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Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции

Владимир Путин сегодня во время телеобращения к россиянам заявил о том, что будет введен повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Им придется платить НДФЛ в размере 15%.

Повышенным налогом будут облагаться доходы, которые превысили пять миллионов. То есть, если человек зарабатывает 5 300 000 рублей в год, то 15% налога он заплатит с 300 тысяч рублей, остальной доход будет облагаться налогом по базовой ставке.

По словам президента, эти деньги направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Видео: Истории из России / YouTube.com

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коронавирусВладимир Путинналоги
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