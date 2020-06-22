Проверьте себя: сможете ли вы вернуть покупку, если передумали

За период самоизоляции и временного закрытия магазинов онлайн-покупки успели освоить даже те, кто прежде предпочитал покупать все по старинке. А когда покупаешь удаленно — больше шансов не разглядеть недостатки. Так что и поводов вернуть товар может быть больше. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, что можете обменять в магазине и как это правильно сделать?
Купили вы брюки в оранжевую клеточку, а на следующий день поняли, что хотите в зеленый горошек. Сможете обменять?
Нужного товара нет, но обещают привезти завтра. Что делать будете?
Купили вы по случаю ремонта 40 метров провода, а он не подходит. Получится вернуть?
Купили стул — дорогой, хороший. А сидеть на нем, оказывается, неудобно. И что же делать?
Она сказала «да», но обручальное кольцо хочет другое. Меняем (кольцо, не девушку)?
Купили собаку, а она всю мебель изгрызла и вообще надоела. Вернем в питомник?
А вот, предположим, приобрели вы яхту, а потом пришли в себя. Возьмут ее назад?
Не знаем зачем, но вы решили обменять еженедельную газету. Получится?
Друзья подарили вам на день рождения тонометр, а у вас уже есть. В коробке лежит чек. Вернем?
Во время самоизоляции вы решили научиться играть на губной гармошке и купили ее, но так и не притронулись. Возьмут ее обратно?
Не всегда желание вернуть товар в магазин обусловлено простым недовольством — бывает, что магазины заранее обманывают и подсовывают не то, на что вы рассчитывали. Пройдите еще один тест и проверьте кто победит: вы или ушлый продавец.