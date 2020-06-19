Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку до 4,5% годовых. Согласно информации на сайте ЦБ, это исторический минимум. В Центробанке также заявили, что рассмотрят целесообразность дальнейшего снижения ставки.

— Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях есть риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска, — сообщили в Центробанке.