«Не на одной ноге стою»: пасечник, переехавший в Россию из Швейцарии, рассказал, как пережил коронавирус

Для Беньяамина его работа — это далеко не только способ прокормить свою семью, но по-настоящему любимое дело.

— У меня мирная порода пчел бакфаст, поэтому я работаю без маски и без дыма. Для меня работа с пчёлами как медитация. Я становлюсь спокойней. Если вы с человеком разговариваете, у него хорошее настроение, то это и вам немного передаётся. Так же и с пчёлами. Один человек телевизор посмотрит, другой в аквариум посмотрит и успокоится. А у меня так с пчёлами, — говорит пасечник.

Онлайн — не выход

Коронавирус внёс свои коррективы в эту идиллию.

— Что касается продажи мёда, то я не почувствовал серьезных изменений. У меня есть постоянные клиенты, которые рекомендуют мой мёд своим знакомым. Но я занимаюсь не только продажами мёда, еще обучаю начинающих пчеловодов, продаю ульи, провожу мастер-классы, планировал принимать туристов. Сейчас без участия во встречах, ярмарках, форумах возможности найти новых клиентов сократились. Визиты туристов тоже пришлось отменять, — объяснил Беньяамин.

