«Не на одной ноге стою»: пасечник, переехавший в Россию из Швейцарии, рассказал, как пережил коронавирус

Беньяамин Форстер — пасечник из Переславля-Залесского Ярославской области. Выглядит — как настоящий русский мужик. Но имя и акцент выдают в нём иностранца. Беньяамин приехал из Швейцарии к русской жене в
— В юности в Швейцарии у меня были русские друзья. В
После расставания с женой мужчина примерно полтора года мотался между двумя странами, а потом окончательно осел в Переславле. Здесь он нашёл новую любовь — вторую русскую жену швейцарского пасечника зовут Екатерина. В январе у пары родился сын.
Делаю необычный мёд
Чем заниматься в России, Беньяамин долго не знал. Но однажды русский друг предложил ему заняться пчеловодством. Беньяамину эта идея понравилась. Он быстро освоил дело и даже придумал, как его улучшить.
— Мёд я делаю по швейцарской технологии, которой в России мало кто пользуется. Многие русские до сих пор используют лекарства с пестицидами, когда вся Европа от этого отказалась. Я накупил много книжек, пообщался с пчеловодом из Швейцарии и решил сам заняться органик-пчеловодством, — рассказал Беньяамин.
В дело начинающий предприниматель вложил всё, что у него было, — около четырех тысяч евро. На эти деньги он купил ульи, пчёл и жил какое-то время. В первый год на пасеке у Беньяамина было всего восемь ульев. Сейчас их уже больше 30. Постепенно об иностранце из Переславля узнавало всё больше народа, росло количество желающих купить у него мёд.
— Первые два года был небольшой спрос, а сейчас бывает, что у меня даже не хватает мёда на всех желающих. Заказы поступают со всей России. Я продаю его через свой сайт. В Переславском районе много брошенных земель. Я считаю, что для пчеловода это самая хорошая ситуация, потому что там нет пестицидов, которые используют фермеры, и всяких ядовитых веществ, которыми травят сорняки, — объяснил пчеловод.
Для Беньяамина его работа — это далеко не только способ прокормить свою семью, но по-настоящему любимое дело.
— У меня мирная порода пчел бакфаст, поэтому я работаю без маски и без дыма. Для меня работа с пчёлами как медитация. Я становлюсь спокойней. Если вы с человеком разговариваете, у него хорошее настроение, то это и вам немного передаётся. Так же и с пчёлами. Один человек телевизор посмотрит, другой в аквариум посмотрит и успокоится. А у меня так с пчёлами, — говорит пасечник.
Онлайн — не выход
Коронавирус внёс свои коррективы в эту идиллию.
— Что касается продажи мёда, то я не почувствовал серьезных изменений. У меня есть постоянные клиенты, которые рекомендуют мой мёд своим знакомым. Но я занимаюсь не только продажами мёда, еще обучаю начинающих пчеловодов, продаю ульи, провожу мастер-классы, планировал принимать туристов. Сейчас без участия во встречах, ярмарках, форумах возможности найти новых клиентов сократились. Визиты туристов тоже пришлось отменять, — объяснил Беньяамин.
Переводить в онлайн свои обучающие курсы по пчеловодству он не стал.
— Когда обучение идёт вживую, это совершенно другой уровень. Важно общаться с человеком, показать, как что нужно делать, — говорит Беньяамин.
Что тогда помогло предпринимателю пережить коронавирус?
— Если говорить по-немецки, я не на одной ноге стою в плане бизнеса. Потому что занимаюсь не только мёдом. Еще беру шабашки по строительству домов. Кроме того, у меня своё большое хозяйство — куры, коза, барашки, свинья, благодаря чему мы имеем свои продукты, — рассказал мужчина.
Самый тяжелый для бизнеса период впереди?
Государственную поддержку для своего бизнеса предприниматель никакую не получил. Говорит, ничего из того, что предлагается, ему не подходит. Но зато он воспользовался правом на детские выплаты. Это стало подспорьем для семьи в непростое время.
При этом Беньяамин уверен, что тяжелый для бизнеса период еще не прошёл, многое впереди — в малом и среднем бизнесе усилится конкуренция, да и мировая экономика пошатнулась из-за пандемии.
— В такой ситуации просто сидеть и бояться — не выход. Это тормозит развитие. Надо что-то делать. Я человек верующий. И вера в Бога, молитва дают мне силы, помогают идти вперёд, — признался Беньяамин.