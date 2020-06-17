Оформляйте правильно: как получить путинское пособие на ребенка до 3 лет (и выгодно ли это вообще)

Суммируем доходы всех членов семьи за год. Потом делим на 12 месяцев и на количество членов семьи. По закону в состав семьи входят не все люди, проживающие в одной квартире, а только заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные не учитываются.



Доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты. Хорошая новость: само путинское пособие, если вы получали его в прошлом году, больше не учитывают.



Обратите внимание, что сумму дохода будут брать до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которую вы получаете на руки, добавьте еще 13 процентов.

