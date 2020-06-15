Ярославцы оказались середнячками в списке по благосостоянию семей по стране. РИА «Новости» составило рейтинг регионов России на основе данных Росстата. Выясняли, сколько денег остаётся у семей после того, как вычтутся все минимальные необходимые расходы (коммунальные платежи и прочее).
— Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей, — разъясняет издательство. — Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. При этом использовались прожиточные минимумы работающих и детей.
По составленному рейтингу Ярославская область занимает 46-ю строчку со следующими данными: в семье с одним ребенком остается 30 446 рублей; с двумя детьми — 19 871 рубль.
Большинство соседних регионов оказались с худшими показателями. К примеру, Ивановская область в рейтинге занимает 83-ю строчку — 15 825 / 5192 рублей соответственно. Чуть выше ситуация в Костромской области — 23 306 / 11 653 (68-е место). Владимирская область также не блещет благосостоянием — 61-е место и 23 769 / 13 298 соответственно.
А вот Вологодская область оказалась более платежеспособной, заняв 35-е место в рейтинге — в семье, где живут родители с один ребенком, ежемесячный остаток составляет 33 847 рублей, с двумя детьми — 22 783 рубля.
Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ — 101 643 / 88 456 рублей, второе место — Сахалинская область 72 720 / 86 218 рублей, на третьем месте оказалась Москва — 76 122 / 65 808 рублей.
Эксперты уверены, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут.
Напомним, что Ярославская область уже не в первый раз занимает место в середине списка регионов по благосостоянию семей. Правда, стоит заметить, что в прошлом году по аналогичному рейтингу регион занимал место чуть выше.