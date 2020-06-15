По составленному рейтингу Ярославская область занимает 46-ю строчку со следующими данными: в семье с одним ребенком остается 30 446 рублей; с двумя детьми — 19 871 рубль.

Большинство соседних регионов оказались с худшими показателями. К примеру, Ивановская область в рейтинге занимает 83-ю строчку — 15 825 / 5192 рублей соответственно. Чуть выше ситуация в Костромской области — 23 306 / 11 653 (68-е место). Владимирская область также не блещет благосостоянием — 61-е место и 23 769 / 13 298 соответственно.

А вот Вологодская область оказалась более платежеспособной, заняв 35-е место в рейтинге — в семье, где живут родители с один ребенком, ежемесячный остаток составляет 33 847 рублей, с двумя детьми — 22 783 рубля.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ — 101 643 / 88 456 рублей, второе место — Сахалинская область 72 720 / 86 218 рублей, на третьем месте оказалась Москва — 76 122 / 65 808 рублей.

Эксперты уверены, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут.