После нескольких коронавирусных месяцев дополнительные деньги никому не помешают, тем более если эти деньги — ваши собственные, надо только забрать. Нет, мы говорим не о старых долгах (хотя про них тоже можно напомнить должникам), а о налоговом вычете. Если вы его еще не оформили, то сейчас — самое время. Пройдите тест и проверьте, все ли свои налоговые права вы знаете и сможете ли вернуть деньги с первого раза. А в конце ищите полезную видеоинструкцию от юриста.

