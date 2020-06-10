Власти ежедневно рапортуют о поддержке малого и среднего бизнеса, но многие предприятия в Ярославской области еле сводят концы с концами, а некоторым и вовсе пришлось закрыться. Остались, правда, и те, кто смог остаться на плаву.
Экономист и автор книги «Русская модель экономики» Александр Прохоров в беседе с журналистом 76.RU дал оценку тому, что происходит сейчас в Ярославле с малым и средним бизнесом. Он уверен, что масштабы бедствия оценить пока никто не в силах, и какие-то оценки можно будет давать только после того, как эпидемия отступит и будут сняты все запретительные меры.
— Пока мы не знаем, как будет на самом деле, — поделился экспертным мнением Александр Прохоров. — Может, вообще все выйдут живые и здоровые и все запустятся. А, может, действительно, у половины не хватит оборотных средств, чтобы возобновить работу. Я не вижу механизма, по которому сейчас пока на практике запустится малый и средний бизнес или нет. И не верьте тому, кто говорит, что знает.
Экономист считает, что в постсоветские времена уже были периоды в чём-то даже более тяжёлые экономически, чем сейчас. Но там были другие причины.
— Например, кризис начала 1990-х, — привёл пример Александр Прохоров. — Там была неправильная структура экономики, и люди работали на тех местах (заводах, фабриках), которые были никому не нужны. Надо было закрывать промышленность советскую, сельское хозяйство — это одна более серьезная проблема. Был дефолт 98-го — финансовое обрушение государства. Были периоды падения цены на нефть, из-за этого были проблемы. Главная же проблема нынешнего кризиса — это временное прекращение работы из-за коронавируса. По суммарному падению сегодняшний кризис сравним с кризисами в девяностых — ВВП, объемы и так далее. Однако там это было растянуто на два-три года, а сейчас — за два-три месяца. Сейчас гораздо резче, но зато не произошло реального разрушения экономики и бизнеса. Задача главная — дожить до того момента, когда клиент придёт, пусть даже с меньшими деньгами. Так что сейчас проще, чем в начале 90-х. Сама структура в целом сохраняется. Я считаю, что это временное затмение бизнеса.
Сейчас многие пишут на эту тему и консультанты, и другие эксперты: в каждой сфере деятельности есть свои секреты, и все они прекрасно знают, что надо делать. Мы попросили Александра Прохорова дать универсальные советы для предпринимателей, что делать:
- во-первых, всеми силами снижать затраты — увольнять тех, без кого можно обойтись, переводить человека, даже если он нужен на полставки, на треть ставки, уменьшить часы работы, сокращать помещение и так далее;
- во-вторых, цепляться за те виды услуг, которые на время кризиса более востребованы. К примеру, в сфере общепита — пересматривать меню: выкидывать оттуда блюда дорогие, сложные. То же самое и с ремонтами. Нужно упрощать и сокращать ассортимент, снижать качество услуг. Вообще должно быть серьёзное удешевление;
- в-третьих, делать то, чему научились: переводить людей на домашнюю работу, объединять функции, переводить общение с контрагентами в интернет — это экономит время, силы.