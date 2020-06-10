— Пока мы не знаем, как будет на самом деле, — поделился экспертным мнением Александр Прохоров. — Может, вообще все выйдут живые и здоровые и все запустятся. А, может, действительно, у половины не хватит оборотных средств, чтобы возобновить работу. Я не вижу механизма, по которому сейчас пока на практике запустится малый и средний бизнес или нет. И не верьте тому, кто говорит, что знает.



Экономист считает, что в постсоветские времена уже были периоды в чём-то даже более тяжёлые экономически, чем сейчас. Но там были другие причины.



— Например, кризис начала 1990-х, — привёл пример Александр Прохоров. — Там была неправильная структура экономики, и люди работали на тех местах (заводах, фабриках), которые были никому не нужны. Надо было закрывать промышленность советскую, сельское хозяйство — это одна более серьезная проблема. Был дефолт 98-го — финансовое обрушение государства. Были периоды падения цены на нефть, из-за этого были проблемы. Главная же проблема нынешнего кризиса — это временное прекращение работы из-за коронавируса. По суммарному падению сегодняшний кризис сравним с кризисами в девяностых — ВВП, объемы и так далее. Однако там это было растянуто на два-три года, а сейчас — за два-три месяца. Сейчас гораздо резче, но зато не произошло реального разрушения экономики и бизнеса. Задача главная — дожить до того момента, когда клиент придёт, пусть даже с меньшими деньгами. Так что сейчас проще, чем в начале 90-х. Сама структура в целом сохраняется. Я считаю, что это временное затмение бизнеса.

