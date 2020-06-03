Мэр Ярославля Владимир Волков 3 июня во время отчета перед депутатами о работе за прошлый год ответил на вопрос об обещании за 7 лет избавить Ярославль от огромного муниципального долга. Сейчас долг города перед банками составляет 6,9 миллиарда рублей. Только на его обслуживание в год из бюджета города тратится 540 миллионов рублей. Несмотря на то, что рост долга в этом году остановился, заметного сокращения его не произошло.



— В 2019 году мы, как и планировали, не брали новые кредиты — разве только для перекредитования. В итоге муниципальный долг на конец года остался неизменным, даже немного снизился. Сейчас совместно с Высшей школой экономики мы разрабатываем социально-экономическую программу развития города. По итогу этой работы мы будем смотреть, какие шаги еще можно предпринять. Говоря об избавлении города за семь лет от муниципального долга, мы не предполагали, что это будет происходить равномерными частями каждый год. Но сверхамбициозная задача поставлена, и мы будем стремиться её реализовать, — ответил Волков.

