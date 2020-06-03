Мэр Ярославля Владимир Волков 3 июня во время отчета перед депутатами о работе за прошлый год ответил на вопрос об обещании за 7 лет избавить Ярославль от огромного муниципального долга. Сейчас долг города перед банками составляет 6,9 миллиарда рублей. Только на его обслуживание в год из бюджета города тратится 540 миллионов рублей. Несмотря на то, что рост долга в этом году остановился, заметного сокращения его не произошло.
— В 2019 году мы, как и планировали, не брали новые кредиты — разве только для перекредитования. В итоге муниципальный долг на конец года остался неизменным, даже немного снизился. Сейчас совместно с Высшей школой экономики мы разрабатываем социально-экономическую программу развития города. По итогу этой работы мы будем смотреть, какие шаги еще можно предпринять. Говоря об избавлении города за семь лет от муниципального долга, мы не предполагали, что это будет происходить равномерными частями каждый год. Но сверхамбициозная задача поставлена, и мы будем стремиться её реализовать, — ответил Волков.
Напомним, муниципальный долг Ярославля копился много лет.
— Начиная с 2012 года значительная часть бюджетных расходов направляется на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в рамках реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на повышение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, выполнение обязательств по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем введения дополнительных мест в детских садах, улучшение жилищных условий в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ярославля росли более сдержанными темпами, чем требовалось для выполнения поставленных задач. Недостаток собственных средств пришлось компенсировать с помощью кредитов, — объяснили в мэрии.
Также во время отчета мэр сообщил о проекте по продлению трамвайных путей в Брагино.