Путину докладывают, как Россия выберется из коронавирусного кризиса

Вчера же прошел брифинг Михаила Мишустина. Премьер отметил, что план нужно выполнить до конца 2021 года. Это позволит не только выйти из кризиса, но и в дальнейшем укрепить экономику страны.
Проект общенационального плана накануне публиковал РБК. По данным издания, в документе насчитывается 500 мероприятий, среди которых легальная удаленка, прямые выплаты по больничным, создание «социального казначейства», которое будет оказывать поддержку нуждающимся.
Кое-какие меры действуют уже (например, дополнительные пособия для семей с детьми и повышенное пособие по безработице).
Подготовить спасительный план Владимир Путин попросил во время совещания по коронавирусу 28 апреля. Президент акцентировал, что нужны не только решения, но и средства — чтобы сделать все параллельно с выходом страны из ковидных ограничений.
— Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире, — сказал Путин.
Вчера, 1 июня, кабмин представил план в Кремль, а сегодня доложит о нем президенту. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большая часть совещания пройдет в прямом эфире.
Привет, друзья! Правительство наконец-то написало план по выходу страны из коронавирусного кризиса. Ожидается, сегодня глава кабмина Михаил Мишустин представит его Владимиру Путину. В этом онлайне мы будем транслировать видео заседания и прописывать текстом основные моменты. Подключайтесь!