2 июня вторник
СЕЙЧАС +15°С
usd 69.71
eur 77.64
Тема дня +74 новых случая заражения в Ярославской области

Ведущие

Все новости

Все новости
Экономика Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Путину докладывают, как Россия выберется из коронавирусного кризиса

Онлайн-трансляция с презентации плана восстановления национальной экономики

101
Обсудить

Поделиться

Российское правительство подготовило план спасения экономики от коронавирусного кризиса — работа в этом направлении уже началась и продолжится до конца 2021 года. В идеале страна должна выйти на устойчивый рост доходов, а уровень безработицы упадет ниже 5%.

Что будет предложено гражданам? Какие меры поддержки окажут бизнесу и госпредприятиям? В этом онлайне мы ведем трансляцию с заседания президента и Правительства РФ. Узнайте обо всем вместе с нами.

Видео: «Истории из России» / YouTube.com

Мария Захарова

Вчера же прошел брифинг Михаила Мишустина. Премьер отметил, что план нужно выполнить до конца 2021 года. Это позволит не только выйти из кризиса, но и в дальнейшем укрепить экономику страны.

Мария Захарова

Проект общенационального плана накануне публиковал РБК. По данным издания, в документе насчитывается 500 мероприятий, среди которых легальная удаленка, прямые выплаты по больничным, создание «социального казначейства», которое будет оказывать поддержку нуждающимся.

Кое-какие меры действуют уже (например, дополнительные пособия для семей с детьми и повышенное пособие по безработице).

Мария Захарова

Подготовить спасительный план Владимир Путин попросил во время совещания по коронавирусу 28 апреля. Президент акцентировал, что нужны не только решения, но и средства — чтобы сделать все параллельно с выходом страны из ковидных ограничений.

— Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире, — сказал Путин.

Мария Захарова

Вчера, 1 июня, кабмин представил план в Кремль, а сегодня доложит о нем президенту. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большая часть совещания пройдет в прямом эфире.

Мария Захарова

Привет, друзья! Правительство наконец-то написало план по выходу страны из коронавирусного кризиса. Ожидается, сегодня глава кабмина Михаил Мишустин представит его Владимиру Путину. В этом онлайне мы будем транслировать видео заседания и прописывать текстом основные моменты. Подключайтесь!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинМихаил Мишустинправительство РФэкономикаантикризискоронавируспандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!