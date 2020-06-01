1 июня в Ярославской области пособие в 10 тысяч рублей предоставят 99 тысячам семей на 135 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Первыми деньги получат родители, которые подали заявление до 25 мая включительно. Всего на сегодня поступило более 101 тысячи заявлений.



— С апреля 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты рассчитаны на три месяца — апрель, май, июнь, но заявление на их получение семьи могут подать до 1 октября, — уточнили в правительстве.

