1 июня в Ярославской области пособие в 10 тысяч рублей предоставят 99 тысячам семей на 135 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Первыми деньги получат родители, которые подали заявление до 25 мая включительно. Всего на сегодня поступило более 101 тысячи заявлений.
— С апреля 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты рассчитаны на три месяца — апрель, май, июнь, но заявление на их получение семьи могут подать до 1 октября, — уточнили в правительстве.
Кроме того, выплата положена и на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
— Поддержку в размере 5285,5 рубля получат семьи с доходами, не превышающими величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — это 10 573 рубля. В беззаявительном порядке пособие получат 15 629 малоимущих граждан. Еще более тысячи заявлений поступило от родителей через органы социальной защиты населения и МФЦ. Рассчитываться начисления будут с 1 января этого года, поэтому семьи получат деньги сразу за несколько месяцев, — рассказали власти.
С 1 июня увеличивается пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет — с 3375,77 рубля до 6752 рублей. Его могут получить неработающие, а также родители, опекуны, близкие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе учащиеся колледжей, студенты вузов, других образовательных организаций.
Мы составили памятку, кто и как может получить детские пособия. А также инструкцию, как правильно заполнить заявление на пособие.