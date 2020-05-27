Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта. Получать выплату можно вплоть до 1 октября, для продления необходимо лишь обратиться в службу занятости.



Кроме того, доплаты в три тысячи рублей семьям с детьми, где родители потеряли работу, распространят на всех безработных.

Также президент согласился втрое поднять минимальное пособие по безработице — до 4,5 тысячи рублей. Но выплачиваться такая сумма будет только в течение трех месяцев.