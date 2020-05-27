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Президент заявил, что мера поддержки будет временная

Президент заявил, что мера поддержки будет временная

Министр труда Антон Котяков сегодня во время совещания у президента предложил ввести новые меры поддержки для безработных. Владимир Путин поддержал все предложения профильного министра. По итогам совещания он поручил в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице. Оно составит 4500 рублей.

Бюджету эти меры обойдутся в 9,5 миллиарда рублей. Еще 17 миллиардов потратят на индивидуальных предпринимателей — их включили в число тех, кто может получать максимальное пособие по безработице. Президент также постановил продлить период выплаты максимальных пособий тем, кто потерял работу в период эпидемии — еще на три месяца.

По оценкам министерства, пик безработицы еще впереди — он придется на третий квартал 2020 года. В четвертом квартале нас ждет стабилизация рынка труда.

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