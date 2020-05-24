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Постановление о выделениии денег регионам подписано 22 мая

Постановление о выделениии денег регионам подписано 22 мая

Правительство России выделило 100 миллиардов рублей регионам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Соответствующее постановление было подписано 22 мая. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию тающих в регионах бюджетных средств.

— Дотации направят в 56 субъектов Федерации, чьи поступления в бюджет по состоянию на 1 мая оказались ниже, чем в предыдущие два года. Ярославской области выделили 1,34 миллиарда рублей. Правительство региона сможет подготовить новые меры поддержки населения и бизнеса, — прокомментировали в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На регионы ЦФО выделили порядка 9 миллиардов рублей

На регионы ЦФО выделили порядка 9 миллиардов рублей

Напомним, ранее Федерация направила в регионы средства на доплаты медикам. Правда, с ними возникли проблемы. Врачи заявляют, что не получают обещанных денег. Власти пообещали проверить ситуацию в каждой больнице.

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