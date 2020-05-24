Правительство России выделило 100 миллиардов рублей регионам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Соответствующее постановление было подписано 22 мая. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию тающих в регионах бюджетных средств.



— Дотации направят в 56 субъектов Федерации, чьи поступления в бюджет по состоянию на 1 мая оказались ниже, чем в предыдущие два года. Ярославской области выделили 1,34 миллиарда рублей. Правительство региона сможет подготовить новые меры поддержки населения и бизнеса, — прокомментировали в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

