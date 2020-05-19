Следственный комитет возбудил первое уголовное дело, связанное с обещанными врачам доплатами за работу в период эпидемии. Как сообщается на сайте СКР по Краснодарскому краю, дело по статье халатность возбудили по результатам проверки. Ее начали после того, как работники скорой помощи Армавира записали видеообращение о том, что не получили обещанные им премии. Оно было опубликовано в Сети 16 мая.