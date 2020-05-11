Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми. Он заявил, что семьи, у которых нет права на материнский капитал, тоже смогут получить дополнительную поддержку. Все семьи, в которых есть дети до трех лет могут оформить пособие на три месяца в размере пяти тысяч рублей. Прежде такую выплату могли получить только те родители, которые получили право на материнский капитал.



Кроме того, с 1 июня будет назначаться разовая выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Для этого не нужно будет собирать дополнительные справки. Обратиться за ней можно уже с завтрашнего дня — через портал Госуслуги или отделение Пенсионного фонда.