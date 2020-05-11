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Доплату назначат задним числом

Доплату назначат задним числом

Владимир Путин сегодня во время обращения к нации объявил о новых мерах поддержки для сотрудников социальных учреждений. Доплата устанавливается на три месяца — с 15 апреля до 15 июля. Для врачей — 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, если работают с «ковидными» — 60 тысяч рублей. Для педработников и среднего медперсонала — 25 тысяч рублей, 35 тысяч — если работают с коронавирусными.

Доплату за апрель получат все, кого касается новая мера поддержки, — рабочие смены медиков и педагогов будут учитываться задним числом. Президент заявил, что новый пакет мер поддержки гражданам и бизнесу уже принят.

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коронавирусмедициназдоровьеВладимир Путинантикризис
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