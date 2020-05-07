Одна из главных тем сегодня не только коронавирус, но и связанные с ним материальные трудности. С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе. Вы же, дорогие читатели, писали нам, что у кого-то сократились зарплаты, а кто-то и вовсе лишился работы. Поэтому на днях мы попросили вас подробнее рассказать о собственной финансовой ситуации. В опросе приняли участие больше 11 тысяч человек. Мы, конечно, не Росстат и не претендуем на то, что результаты нашего исследования — истина в последней инстанции. Но они позволяют хотя бы примерно понять, как у всех нас обстоят дела.
Начнем с самого важного: мы спрашивали, удалось ли вам сохранить работу. В общей сложности работу потеряли 8,4% опрошенных (почти тысяча человек): 2,1% уволились самостоятельно, 6,3 — по решению работодателя. В отпуск без содержания отправились 16,6% ответивших, а большей части наших читателей (68% или 7,6 тысячи человек) удалось сохранить работу.
В соцсетях многие жалуются, что на удаленке приходится работать даже больше. А что в процентном соотношении? Работы прибавилось только у 11,1% наших читателей. Примерно по трети опрошенных стали работать меньше или столько же, остальные не работают совсем.
Несмотря на то, что работу потеряли меньше 10% опрошенных, дохода лишились больше 19%. Вероятно, это связано с простоями, с которыми столкнулся бизнес — не все индивидуальные предприниматели могут получить деньги от государства. Но если вы все-таки попадаете в эту категорию: проверьте, не полагаются ли вам какие-нибудь коронавирусные льготы.
Из-за падения доходов части наших читателей в этом месяце не хватило денег на оплату «коммуналки» — в этом признались почти 30%. Но большая часть тех, кто ответил на вопросы, всё-таки платит исправно.
С кредитами в этом месяце не справились 14% наших читателей. Если вы в их числе — не доводите до прихода приставов или коллекторов, подумайте о рефинансировании или кредитных каникулах. Как их оформить, можно прочитать в нашем материале.
С ипотекой дела обстоят чуть лучше — за нее нечем платить 5% опрошенных, а у большинства ее просто нет. Если вы лишились дохода или он сократился — можете воспользоваться ипотечными каникулами. Это даст время найти дополнительный источник дохода или новую работу.
От покупок пришлось отказаться почти половине участников опроса. Причем большинству пришлось отложить ремонт — за этот вариант проголосовали 21,3%.
Со сложившимися покупками хуже — 80% наших читателей ничего серьезного за последние полтора месяца не покупали. 1% опрошенных (116 человек) купили квартиру, 1,4% — автомобиль. Остальные обошлись бытовой техникой, гаджетами и мебелью.
В целом статистика не очень приятная — 81,6% участников опроса отметили, что жить стало сложнее. И только 3,2% счастливчиков заявили, что им теперь даже легче, чем раньше.
Несмотря на это, помощью от государства планируют воспользоваться меньше 30% респондентов. Чуть больше 12% рассчитывают получить пособие на ребенка, на втором месте по популярности — кредитные каникулы (10,6%), на третьем — пособие по безработице (9,4%).