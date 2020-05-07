Одна из главных тем сегодня не только коронавирус, но и связанные с ним материальные трудности. С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе. Вы же, дорогие читатели, писали нам, что у кого-то сократились зарплаты, а кто-то и вовсе лишился работы. Поэтому на днях мы попросили вас подробнее рассказать о собственной финансовой ситуации. В опросе приняли участие больше 11 тысяч человек. Мы, конечно, не Росстат и не претендуем на то, что результаты нашего исследования — истина в последней инстанции. Но они позволяют хотя бы примерно понять, как у всех нас обстоят дела.

