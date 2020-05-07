Вода: душ дешевле ванны



Если в категориях льготников вы себя не нашли, то можете сократить расходы сами. Начнем с элементарного: выбирайте душ вместо ванны. По данным ростовского водоканала, так воды будет уходить в пять — семь раз меньше. А если использовать в душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий, то экономия станет еще заметнее.

— Замените или отремонтируйте все протекающие краны, плотно их закрывайте. Исправьте или замените сливной бачок унитаза, так как из неисправного бачка будет постоянно течь вода, из-за чего теряются десятки литров ежедневно, — советуют специалисты водоканала.

Современные производители сантехники предлагают установить на бачок кнопку экономичного слива. Но если у вас унитаз советской закалки, то, по крайней мере, избавьтесь от привычки смывать мелкий мусор в унитаз. Для этого есть мусорное ведро, и оно бесплатное (ну почти). А если перестать смывать туда наполнитель из кошачьего лотка, то можно будет и на услугах сантехника сэкономить.