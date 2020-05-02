Каникулы с подвохом: разбираем иллюзии людей о кредитных послаблениях в период пандемии

1
Какие есть варианты?
По большому счёту их два: попросить кредитные каникулы либо реструктурировать долги. Первый вариант — что-то вроде экстренной краткосрочной помощи, второй — это уже всерьёз и недолго.
2
Что такое кредитные каникулы?
Это период, в течение которого можно либо не гасить кредит вообще, либо гасить частично (например, только проценты). Срок кредитных каникул может достигать полугода. Это же касается ипотеки.
3
При получении кредитных каникул я не буду платить вообще?
Не совсем. По закону банк имеет право взыскивать в этот период проценты в размере 2/3 от среднерыночной ставки (примерно 10%), но не может требовать штрафы и пени. Кроме того, срок кредита продлевается на размер льготного периода.
Если остаток автокредита 500 тысяч, ежемесячный платёж составит порядка 4 тысяч рублей. Впрочем, банк может предложить вам свою программу с полным обнулением платежей, например, на пару месяцев.
Отдельная история — ипотека: здесь даже законом предусмотрен вариант, когда на полгода платежи замораживаются вообще.
4
Что такое реструктуризация долга?
Это изменение условий кредитного договора на более мягкие. Она также может включать кредитные каникулы, а помимо этого — снижение ежемесячных выплат за счёт увеличения срока кредита, уменьшения процентов или других параметров.
Реструктуризация долга бывает двух типов: либо по «доброй воле» банка, либо принудительная, но в рамках дела о банкротстве физических лиц. То есть просто так надавить на банк и затребовать сниженных платежей вы не можете.
5
Какие кредитные каникулы лучше: государственные или банковские?
У клиентов есть некоторая путаница, суть которой пояснил нам руководитель антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин:
— У людей зачастую смешиваются в голове разные программы: государственные и банковские. Они думают, что подали документы на одну, например, государственную, а на самом деле это похожая, но всё же отличающая программа банка.
Сразу внесём ясность. В 2019 году появился закон об ипотечных каникулах, в в апреле 2020 года — похожий закон о кредитных каникулах, которые распространяется на автокредиты, потребкредиты и так далее. Оба этих закона обязательны для исполнения банками, если клиент подходит под условия. Одно из основных — снижение дохода более чем на 30%.
Помимо обязаловки есть близкие по смыслу программы самих банков, которые они предоставляют по своему усмотрению. Ещё в апреле большинство банков подтвердило нам готовность идти на уступки.
— Условия банковских программ могут отличаться и в лучшую, и в худшую сторону, — поясняет Вячеслав Курилин. — Например, госпрограмма кредитных каникул предусматривает ограничения по суммам: для автокредита — до 600 тысяч, для потребительского (физлица) — 250 тысяч, для ипотеки — 2 миллионов. У банков могут быть более свободные лимиты, но другие условия могут быть хуже.
При этом Вячеслав Курилин отмечает, что «не все программы одинаково полезны» и очень важно просчитать истинные выгоды от каждой из них:
— Например, банки предлагают реструктуризацию со снижением ежемесячной выплаты на 3 тысячи рублей — вроде бы неплохо. Но это происходит за счёт увеличения срока кредита, и на итог переплата возрастает непропорционально. Нужно десять раз подумать, стоит ли в такую кабалу влезать, — подытоживает эксперт.
6
Как подтвердить падение дохода?
Для участия в госпрограммах необходимо доказать падение ежемесячного дохода более чем на 30% относительно среднего дохода в 2019 году. То есть речь не идёт о том доходе, что вы заявляли в момент оформления кредита, а о реальной зарплате. Подробнее о расчёте дохода.
Основным документов является справка 2-НДФЛ, поэтому людям, получающим серую зарплату, получать льготы будет проблематично.
Зато можно действовать на опережение.
— Многие люди уже понимают, что их доход упал или точно упадёт, но не могут этого подтвердить прямо сейчас, в том числе потому что не работают бухгалтерии или они ещё не получили расчёт, — комментирует Вячеслав Курилин. — Но можно подать заявление в банк, получить одобрение на каникулы, а документы предоставить в течение 90 дней — закон это разрешает. Кроме того, банк может запросить информацию самостоятельно.
В случае, если кредит брали созаёмщики, рассчитывается совокупное падение доходов. Например, если у одного был доход 30 тысяч, у другого 60 тысяч, то берётся сумма 90 тысяч рублей. Претендовать на послабления они смогут, если их суммарный доход упал ниже 63 тысяч рублей (-30%).
7
Я болел или был занят, поэтому не смог вовремя подать документы. Что делать?
Получить кредитные каникулы можно задним числом:
— Начало каникул может быть на месяц раньше, чем момент подачи заявления, — поясняет Вячеслав Курилин. — То есть человек может подать заявление в конце апреля, и кредитные каникулы распространятся на весь месяц.
Но вот если не предпринять ничего, а уже спустя какое-то время попытаться оспорить начисление долга, пени и штрафов, банк может отказать даже при наличии уважительных причин:
— Если человек «проспал» момент и получил кредитные каникулы, допустим, с 1 июня, то до этого срока все платежи и пени ему придётся платить, — говорит эксперт.
8
Как банки реагируют на заявления о предоставлении каникул?
По словам Вячеслава Курилина, не всё идёт гладко:
— Достаточно часто банки играют в молчанку или отказывают, и тут опять же нужно различать две ситуации: если вы подходите под условия государственных программ — банки по закону обязаны предоставить вам льготный период. Но если, например, сумма вашего автокредита больше 600 тысяч рублей, то вы можете воспользоваться лишь собственными программами банков на их условиях. И решение в этом случае принимает уже банк.
В случае, если банки отказывают в льготах незаконно, в первую очередь эксперт советует подавать жалобу в Банк России, который контролирует работу данных механизмов. Если же и это не помогло, остаётся лишь суд.
Тем не менее программ много, поэтому многие клиенты могут добиться кредитных каникул или реструктуризации долгов: шквал банкротств невыгоден и самим банкам.