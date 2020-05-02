Каникулы с подвохом: разбираем иллюзии людей о кредитных послаблениях в период пандемии

Не совсем. По закону банк имеет право взыскивать в этот период проценты в размере 2/3 от среднерыночной ставки (примерно 10%), но не может требовать штрафы и пени. Кроме того, срок кредита продлевается на размер льготного периода.

Если остаток автокредита 500 тысяч, ежемесячный платёж составит порядка 4 тысяч рублей. Впрочем, банк может предложить вам свою программу с полным обнулением платежей, например, на пару месяцев.



Отдельная история — ипотека: здесь даже законом предусмотрен вариант, когда на полгода платежи замораживаются вообще.