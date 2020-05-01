Коронавирусные карантины, самоизоляции и нерабочие дни стали ударом для многих. Бизнес терпит убытки, компании сокращают штаты, работники сидят дома, а те, у кого есть маленькие дети, не могут выйти на работу, даже если компания продолжает деятельность, — школы и садики закрыты. Сейчас помощь от государства нужна как никогда. Мы разобрались, кто и как может получить материальную помощь сейчас, когда даже на улицу разрешают выходить не всем.
Семьи с детьми
Согласно указу президента, родители малышей до трех лет будут получать дополнительные выплаты в течение трех месяцев. Деньги полагаются тем, кто имеет право на материнский капитал. То есть если дети родились до начала 2020 года, то в семье должно быть как минимум два ребенка, с начала этого года — один.
— Получить выплату могут семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года и воспитывающие детей до 3 лет, вне зависимости от того, потрачен материнский капитал или нет, — уточнили в Министерстве труда и соцполитики.
Оформить выплату можно сейчас — пособие платят с апреля. В апреле, мае и июне семьи получат по пять тысяч рублей. Подать заявление можно и после этого периода — до октября. Тогда выплата будет разовая: 15 тысяч рублей. После деньги уже не дадут, поскольку пособие временное.
Чтобы оформить выплату, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Если нет регистрации на госуслугах, можно обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ по месту жительства. В таком случае необходимо прийти с паспортом. И не забыть, что сейчас, чтобы туда попасть, нужна предварительная запись.
Пособие не облагается налогом и не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода при принятии решения о предоставлении других выплат семье с детьми.
Безработные
В период эпидемии тем, кто остался без работы, платят максимальное пособие по безработице —
— Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию. Если в семье безработного есть несовершеннолетние, то пособие будет назначено в увеличенном размере, — пояснил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
На каждого несовершеннолетнего ребенка будет доплата по 3 тысячи рублей. При этом доход семьи учитывать не будут — деньги полагаются всем, кто остался без работы.
Подать заявление в центр занятости сейчас можно дистанционно через портал «Работа в России». Для этого не нужно предоставлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости уточнят самостоятельно. Поэтому, заполняя заявление, будьте внимательны — из-за ошибки в должности или месте прописки вашу заявку могут отклонить.
Упрощенный порядок действует до 31 декабря текущего года.
Пенсионеры
Поскольку одна из самых уязвимых для коронавирусной инфекции групп — пожилые люди, работающих пенсионеров старше 65 лет временно отправили по домам. А чтобы люди не теряли уровень дохода, назначили больничный. Его оформление не требует от граждан заполнения каких-либо документов.
Правда, если пенсионер может работать из дома, больничный не положен. Работодатель должен перевести сотрудников из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.
Помимо точечных, индивидуальных мер поддержки, власти приняли временные правила, которые коснутся всех пособий и выплат. Даже если оформлять их нужно обычно раз в несколько месяцев или лет — сейчас право на получение господдержки продлевается автоматически. Так же автоматом будут продлевать инвалидность. Все это временные меры, которые пришлось ввести из-за пандемии коронавируса.