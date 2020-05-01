— Получить выплату могут семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года и воспитывающие детей до 3 лет, вне зависимости от того, потрачен материнский капитал или нет, — уточнили в Министерстве труда и соцполитики.



Оформить выплату можно сейчас — пособие платят с апреля. В апреле, мае и июне семьи получат по пять тысяч рублей. Подать заявление можно и после этого периода — до октября. Тогда выплата будет разовая: 15 тысяч рублей. После деньги уже не дадут, поскольку пособие временное.



Чтобы оформить выплату, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Если нет регистрации на госуслугах, можно обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ по месту жительства. В таком случае необходимо прийти с паспортом. И не забыть, что сейчас, чтобы туда попасть, нужна предварительная запись.



Пособие не облагается налогом и не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода при принятии решения о предоставлении других выплат семье с детьми.

