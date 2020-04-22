Как в Ярославле получить президентские выплаты на детей. Видеоинструкция

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми из-за ситуации, сложившейся на фоне коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что семьям выплатят по пять тысяч рублей в апреле–июне.

— С вопросом о том, как получить эти деньги, ко мне обратилось много людей, — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы. — Поэтому мне пришла идея записать видеоинструкцию, как подать заявку через сервис «Госуслуги».

