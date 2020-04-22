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Как в Ярославле получить президентские выплаты на детей. Видеоинструкция

Депутат записал видеоинструкцию, в которой показал, как оформить заявку, не выходя из дома

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Подать заявку на выплату можно прямо из дома

Подать заявку на выплату можно прямо из дома

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми из-за ситуации, сложившейся на фоне коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что семьям выплатят по пять тысяч рублей в апреле–июне.

— С вопросом о том, как получить эти деньги, ко мне обратилось много людей, — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы. — Поэтому мне пришла идея записать видеоинструкцию, как подать заявку через сервис «Госуслуги».

Видеоинструкция от депутата

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет и положены только тем, кто имеет право на материнский капитал. То есть семьи с первенцем будут получать средства только в том случае, если ребенок родился в 2020 году. Если первый и единственный ребенок родился 31 декабря 2019 года или раньше, пособия не будет. А вот семьям, где два ребенка или больше, выплата положена, даже если дети родились до 1 января 2020 года. Ранее мы уже писали, кому ещё Владимир Путин решил дать денег.

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