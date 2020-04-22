Внезапные проверки на предприятиях: как коронавирус изменил экономику области, и кто от этого выиграл

В условиях коронавируса непросто многим предприятиям. Особенно больно ударило по малому и среднему бизнесу. Как это отразится на нас? Ждать ли бизнесу помощи от государства? На эти вопросы в прямом эфире в Инстаграме 76.RU ответил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Толпа на проходной. Кто за этим следит?



- Чем руководствовалось правительство, предоставив разрешение на работу одним предприятиям и не дав его другим?



- Первые 55 предприятий, которым мы дали право вернуться к работе, относятся к системообразующим, наиболее значимым для экономики региона и всей страны, так как они встроены в основные производственные цепочки. Предприятия приступили к работе с 6 апреля. 9 апреля список был расширен за счет предприятий, которые взаимодействуют с открытыми ранее. Они встроены в технологические цепочки, часть из них являются поставщиками для первых. Плюс мы запустили в работу предприятия, связанные с производством продуктов питания, товаров первой необходимости: производители, поставщики сырья, логистика, сбыт. Была запущено строительство, в том числе, дорог – то, что важно для инфраструктуры региона и где есть возможно обеспечить санитарные нормы, дистанцирование людей в производственной цепочке. Мы за всем этим следим. Были накладки, заторы на проходных. Мы реагировали на это. После этого запустили третью волну открытий - добавили предприятия сферы бытового обслуживания, которые нужны для решения простых бытовых задач: химчистки, прачечные, парикмахерские, ремонт компьютеров.

