Этой ночью цена нефти марки техасской WTI упала ниже одного доллара за баррель впервые в истории, о чем свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Позже цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. На 21:32 по московскому времени она стоит почти минус 40 долларов за баррель. А затем и российская нефть марки Urals ушла в минус, пока до -2 долларов.

Вот как инвестбанкир Евгений Коган, профессор ВШЭ, объясняет такую цену на нефть: