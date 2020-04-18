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Деньги можно будет потратить на зарплаты сотрудникам в период простоя

Деньги можно будет потратить на зарплаты сотрудникам в период простоя

Министерство экономического развития подписало соглашения с российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что в министерство поступило 32 заявки от банков, однако соглашения были подписаны пока только с четырнадцатью из них. В число банков, с которыми подписаны соглашения, вошли Сбербанк, «Промсвязьбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «АК БАРС» БАНК, «Кузнецкий», «Челябинвестбанк», Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, «Открытие», «Акцепт», «Томскпромстройбанк», «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».

Кредиты должны пойти на выплату зарплат сотрудникам компаний, которые оказались в трудной экономической ситуации в связи с коронавирусом. Эту меру поддержки разработало Правительство после одного из обращений президента к нации, во время которого он пообещал подготовить помощь малому и среднему бизнесу.

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коронавирускредитыденьгибизнес
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