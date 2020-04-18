Министерство экономического развития подписало соглашения с российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что в министерство поступило 32 заявки от банков, однако соглашения были подписаны пока только с четырнадцатью из них. В число банков, с которыми подписаны соглашения, вошли Сбербанк, «Промсвязьбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «АК БАРС» БАНК, «Кузнецкий», «Челябинвестбанк», Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, «Открытие», «Акцепт», «Томскпромстройбанк», «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».