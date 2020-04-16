Министр под видом простого бизнесмена обратился в банк за помощью. Ему отказали

О конфузе сразу с двумя банками глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал в своем инстаграме. Чиновник захотел узнать, как банки выдают кредит под 0% для бизнеса — такую помощь малому бизнесу правительство решило оказать после обращения Владимира Путина к народу
— Обратил на это внимание руководства банков, — написал Решетников.
По словам министра, в программу выдачи кредитов под 0% подключились
— Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из
Новые кредиты на выплату зарплат появились из-за коронавируса. Объявляя