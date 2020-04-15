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Владимир Путин заявил, что государство готово помогать предприятиям, чтобы сохранить рабочие места

Владимир Путин заявил, что государство готово помогать предприятиям, чтобы сохранить рабочие места

За последние недели Владимир Путин несколько раз обращался к стране, рассказывая о том, как будет действовать власть в условиях распространения коронавируса. Речь шла как об ограничительных мерах, которые придется соблюдать россиянам, так и о поддержке, которую правительство будет им оказывать. Сегодняшнее обращение президента было практически целиком посвящено бизнесу, который оказался в трудной ситуации.

Мы собрали все «коронавирусные» меры поддержки бизнеса, о которых Владимир Путин успел сказать за эти дни. Коротко о том, на что имеют право предприниматели, теряющие прибыль из-за распространения нового вируса.

  • Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев.
  • Микропредприятиям — отсрочка по налогам и страховым взносам в социальные фонды.
  • Отсрочка по кредитам так же на ближайшие шесть месяцев для компаний малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий.
  • Мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов (это касается не только малого бизнеса).
  • Малым и средним предприятиям — снижение размера страховых взносов с 30 до 15 процентов на зарплаты выше МРОТ.
  • Прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Деньги можно будет потратить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом числа работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
  • Беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Срок кредита — шесть месяцев. Сначала это касалось только малого бизнеса, теперь возможность распространили на крупный и средний.

Впрочем, сам бизнес пока относится к принятым мерам неоднозначно. О том, какая именно поддержка нужна предпринимателям и что они думают о нынешних послаблениях.

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коронавирусВладимир Путинбизнес
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