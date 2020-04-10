Проверить нормативы



Если вам «недодали» коммунальных услуг или их качество хромает, можно потребовать перерасчет. Например, можно бить тревогу и начинать общение с коммунальщиками, если холодной воды не было больше четырех часов в сутки или восьми часов за весь месяц. Поводом для перерасчета могут быть плохой напор горячей воды или недостаточная температура (норма — 50–75 градусов Цельсия). И даже в случае аварии на трубопроводе вам должны сделать перерасчет.

Свои нормы есть и у подачи газа, его не могут отключить дольше чем на четыре часа в месяц. Электричеству прощается отключение на сутки, но не больше — иначе перерасчет. Также поводом для пересмотра платежек может стать нестабильное напряжение, когда вместо положенных 220 вольт в розетке меньше 209 или больше 231 (в этом поможет специальный прибор-измеритель). Отопление не должны отключать больше чем на сутки в месяц.

Если какой-то из коммунальных услуг нет уже несколько часов, следует звонить в аварийную службу. Диспетчер должен сообщить причину ЧП, назвать сроки устранения и принять заявку. Далее с вами согласуют время для проверки качества услуги. Если после нее вы не согласны с поставщиком в оценке, процедуру должны провести повторно и привлечь к этому жилищную инспекцию как независимого судью.