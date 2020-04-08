— Однако не должна возникнуть ситуация, когда через полгода предприятиям придется сразу одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, — уточнил Владимир Путин. — Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года с момента окончания отсрочки.



Президент поручил правительству вместе с ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников. При этом президент уточнил, что в первую очередь поддерживать будут тех, кто «приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды».



— Считаю справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, — отметил Владимир Путин.



Если же люди окажутся без работы, то правительство прежде всего направит все силы именно на их поддержку, а не на того работодателя, который расторг контракт с работниками.

