Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля. Россияне, работающие в дни, официально объявленные президентом нерабочими, будут получать обычную, а не повышенную зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.

— Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере, — уточнили в Роструде.



Принцип оплаты труда не меняется. Тем, кто сидит на окладе, оплачивать нерабочие дни будут в обычном размере, месячная зарплата останется неизменной. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни будут выплачивать соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

