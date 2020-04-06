Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут отключать должников. Это временное послабление связано с пандемией коронавируса. Кроме того, при просрочке платежа временно не будут начисляться пени.
— Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут, — заявил Мишустин сегодня на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По словам премьер-министра, льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены и из расчёта межповерочного интервала для приборов учёта. То есть, если вы пропустите срок поверки счетчика — вам не будут начислять плату за услугу по нормативам, а продолжат учитывать показания.