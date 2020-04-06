6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +3°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня +2 подозрительных теста на COVID-19 в Ярославле
СЕЙЧАС +3°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Деньги все равно придется вернуть. Но потом

Деньги все равно придется вернуть. Но потом

Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса. Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.

Максимальные суммы кредитов, по которым могут быть предоставлены отсрочки:

  • потребительские кредиты физических лиц — 250 тысяч рублей;
  • потребительские кредиты ИП — 300 тысяч рублей;
  • потребительские кредиты физических лиц с лимитом — 100 тысяч рублей;
  • потребительские кредиты на авто с залогом — 600 тысяч рублей;
  • ипотека физических лиц — 1,5 миллиона рублей.

Оформить кредитные каникулы по новым правилам можно в случае, если доход за предыдущий месяц сократился на треть от среднемесячного дохода в 2019 году. Закон касается не только банковских кредитов, но и микрозаймов. При этом, чтобы получить кредитные каникулы, достаточно оформить заявку любым способом, в том числе по телефону, и предоставить документ о доходе. Для физлиц это будет справка 2-НДФЛ, а пакет документов для предпринимателей будет утвержден в ближайшее время. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что отказать в каникулах банк не может — за это его могут лишить лицензии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

деньгизаконыМФО
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!