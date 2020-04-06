Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса. Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.

Максимальные суммы кредитов, по которым могут быть предоставлены отсрочки:

потребительские кредиты физических лиц — 250 тысяч рублей;

потребительские кредиты ИП — 300 тысяч рублей;

потребительские кредиты физических лиц с лимитом — 100 тысяч рублей;

потребительские кредиты на авто с залогом — 600 тысяч рублей;