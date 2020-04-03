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Президент попросил ускориться: кто получит новые путинские пособия, которых ждут с января

Выплаты семьям с детьми 3-7 лет должны начаться с 1 июня

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Пособия пообещали еще в январе, но дети и родители пока их не дождались

Пособия пообещали еще в январе, но дети и родители пока их не дождались

Еще в январе Владимир Путин анонсировал пособия для родителей детей с трех до семи лет — их должны были начислять с начала года, но пока семьи не получили ни копейки из них. В Министерстве труда и соцполитики объясняли это тем, что пока не приняты ни подзаконные акты, ни сам закон. Но президент попросил ускориться.

— Что касается [...] выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне, — заявил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта.

Минтруд послушался и подготовил все документы. Осталось разобраться: кто, когда и сколько сможет получить.

1

Пособия будут платить всем?

Нет, только семьям с доходом меньше прожиточного минимума на человека. Прожиточный минимум в 2020 году составляет 10 609 рублей.

2

Сколько будут платить?

Половину прожиточного минимума. То есть в среднем по стране выплата составит 5304 рубля 50 копеек, но в зависимости от региона сумма может различаться

3

Какие нужны документы?

Только заявление, причем в электронной форме на сайте Пенсионного фонда России. Остальные документы будут собирать органы соцзащиты самостоятельно.

4

Когда подавать заявление?

Пока точно неизвестно. В Минтруде сказали, что специальная кнопка должна появиться на сайте ПФР в ближайшее время — после того, как президент подпишет указ о пособиях. Это должно произойти со дня на день.

5

Когда начнут платить?

Хотели начинать с 1 июля, но после поручения президента дату перенесли на 1 июня. Министр труда Антон Котяков заявил, что бо́льшая часть работы по внедрению выплаты уже готова.

6

Но обещали с января!

С января их будут начислять. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит. Если считать с января, то в среднем получится 27 522 рубля 50 копеек — сумма средняя по стране, точную подскажут в соцзащите по месту жительства.

7

А если ребенку три года в январе еще не исполнилось?

Будут считать с того месяца, когда исполнилось. Если три года исполнилось, например в марте, доплату посчитают с марта до июня.

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«путинские» пособиявыплаты и пособиядети
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