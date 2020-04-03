Президент попросил ускориться: кто получит новые путинские пособия, которых ждут с января

Еще в январе Владимир Путин анонсировал пособия для родителей детей с трех до семи лет — их должны были начислять с начала года, но пока семьи не получили ни копейки из них. В Министерстве труда и соцполитики объясняли это тем, что пока не приняты ни подзаконные акты, ни сам закон. Но президент попросил ускориться.



— Что касается [...] выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне, — заявил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта .



Минтруд послушался и подготовил все документы. Осталось разобраться: кто, когда и сколько сможет получить.