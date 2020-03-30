Пандемия против шефа: что делать, если вас уволили из-за коронавируса

Со дня на день в российских городах введут режим обязательной самоизоляции, аналогичный тому, что уже действует в Москве. Из-за коронавируса рабочие планы у многих серьезно изменились. Кого-то отправляют работать домой, а кого-то, наоборот, не отпускают или требуют оформить отпуск за свой счет. Вместе с юристами мы выяснили, на что реально имеют право работодатели и работники, как себя защитить и не потерять в зарплате.
Меня отправляют в отпуск принудительно. Так можно?
Только если отпуск у вас выпадает на эти дни по графику. Если нет, работодатель вправе только попросить вас написать заявление, а уж согласиться или нет — дело за вами.
— Другое дело, если график отпусков в вашей компании не утвержден, и в отпуск ходят так, как решит работодатель. Это, кстати, нарушение трудового законодательства и основание для привлечения работодателя к административной ответственности. Но даже в этом случае работодатель должен предупредить вас об отпуске минимум за две недели до его начала. Если этот срок не соблюден, то в отпуск идти вы не обязаны, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов.
Меня отправляют в отпуск без содержания. Имеют право?
Отправить в неоплачиваемый отпуск из-за коронавируса работодатель самостоятельно не может. В Трудовом кодексе сказано, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляется исключительно по инициативе сотрудника.
— Законом предусмотрено, что по причинам, которые не зависят от работника и работодателя, к которым можно отнести и пандемию коронавируса, работодатель может объявить о приостановлении деятельности компании, разогнать сотрудников по домам, выплачивая им 2/3 от оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. При этом работодатель не вправе требовать от сотрудников выполнения каких бы то ни было трудовых обязанностей, — объясняет Страшнов.
На фоне пандемии меня сокращают. Что делать?
Не так быстро. Сокращение штата — дело долгое, и работодатель должен соблюдать установленную законом процедуру: издать приказ, уведомить службу занятости и профсоюз, предупредить работников о сокращении под подпись с предложением им имеющихся вакансий, запросить мнение профсоюза. Только после этого оформляется расторжение трудового договора.
— При этом предупреждение работнику о предстоящем сокращении штата должно быть сделано не позднее чем за два 2 месяца до даты увольнения. До истечения этого срока трудовой договор может быть расторгнут с письменного согласия работника с выплатой ему компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, — говорит юрист Денис Валдеев.
То есть одним днем и без выходного пособия сократить человека не получится. После сокращения за бывшим сотрудником сохраняется средний заработок в течение двух месяцев, если он не устроится на работу раньше. Если процедура будет нарушена, увольнение можно признать незаконным и оспорить в суде.
На работе не разрешают надевать маску, чтобы не пугать клиентов
Запрещать носить маску сотруднику, работающему в условиях большой проходимости людей и при угрозе распространения вируса, нельзя, поскольку речь идет об опасности для его жизни и здоровья.
— Согласно Трудовому кодексу в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. Работодатель обязан предоставить ему другую работу на время устранения такой опасности, — объясняет Валдеев.
Если предоставить сотруднику другую работу по объективным причинам невозможно, время простоя оплачивается работодателем в размере двух третей средней зарплаты.
Мне должны доплачивать, если я буду работать в условиях опасности?
В федеральном законодательстве ничего об этом не сказано. Так что только если такие выплаты работодатель ввел по личной инициативе.
Почему Путин сказал, что на этой неделе никто работать не будет, а я работаю?
В указе президента перечислен список организаций, на которые он не распространяется. Это аптеки, медучреждения, службы, обеспечивающие население самым необходимым, предприятия, где невозможно остановить производство, склады и многое другое. Прежде чем ссориться с начальством, проверьте, не попали ли вы в этот список. Кстати, мы уже разбирались, сколько должны заплатить тем, у кого эта неделя все-таки рабочая.
Что делать, если начальник неправ?
Отстаивать права придется в государственной инспекции труда и в суде. В случае задержек зарплаты или незаконного увольнения также целесообразно обратиться в прокуратуру.
— Срок исковой давности по трудовым спорам короткий: месяц для оспаривании увольнения, год — для споров по зарплате, 3 месяца — по всем остальным спорам. Поэтому лучше вопрос не затягивать, — говорят юристы.
Также нужно учитывать, что в связи с пандемией суды ограничили прием граждан, обращаться к ним нужно либо через электронные сервисы, либо почтой.