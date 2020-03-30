Пандемия против шефа: что делать, если вас уволили из-за коронавируса

Со дня на день в российских городах введут режим обязательной самоизоляции, аналогичный тому, что уже действует в Москве. Из-за коронавируса рабочие планы у многих серьезно изменились. Кого-то отправляют работать домой, а кого-то, наоборот, не отпускают или требуют оформить отпуск за свой счет. Вместе с юристами мы выяснили, на что реально имеют право работодатели и работники, как себя защитить и не потерять в зарплате.



Меня отправляют в отпуск принудительно. Так можно?



Только если отпуск у вас выпадает на эти дни по графику. Если нет, работодатель вправе только попросить вас написать заявление, а уж согласиться или нет — дело за вами.